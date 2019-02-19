وزير خارجية باكستان تدعو غوتيريس للتدخل لخفض التوتر مع الهند

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى التدخل من أجل تخفيف التوتر مع الهند.
وأكد قريشي، في تصريح لتلفزيون محلي، أنه بعث رسالة إلى غوتيريس، أعرب فيها عن قلق بلاده من الخطابات الهندية المناهضة لباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في كشمير، الأسبوع المنصرم.
وأوضح أنه حذر غوتيريس، من التداعيات السلبية، لتصعيد التوتر، من قبل الهند، على المنطقة، وطالبه بالتدخل لخفض التوتر.
وتعهد قريشي بأن بلاده ستقوم بالتحقيق اللازم، في حال قدمت الهند أدلة دامغة، على وقوف مجموعات تدعمها باكستان، خلف الهجوم.
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