بوغدانوف: إرهابيو "داعش" يتمركزون بليبيا ويعززون صلاتهم مع "القاعدة"

أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن "إرهابيي تنظيم "داعش" يتمركزون بصورة كبيرة في ليبيا بالآونة الأخيرة، وباتوا يعززون من صلاتهم مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي".
وخلال كلمة في مؤتمر "الشرق الأوسط: مرحلة جديدة، مشاكل قديمة"، لفت إلى أنه "في ليبيا، بما في ذلك طرابلس، يزيد تنظيم داعش من نشاطاته، ويستغل ويستغل انهيار الحكومة وتجزئة البلاد، ويقوم بتعزيز العلاقات مع تنظيم "القاعدة"، المتواجد بالقرب من الهلال النفطي، وموانئ النفط، على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ، شرقًا، ومدينة درنة في الجنوب"، مشيراً إلى أن الوضع في جنوب البلاد معقد بسبب اختراق الراديكاليين من تشاد.
كما حذر من أن "إرهابيي "داعش" بدأوا في الوصول إلى أفغانستان في ظروف غامضة"، مشدداً على "أننا مستعدون للاستمرار العمل مع جميع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة فيما يخص القضاء الكامل على الارهابيين".
اعتبر بوغدانوف أن "هذا الانتقال الغامض لإرهابيي "داعش"، يهدد دول معاهدة الأمن الجماعي"، مشيراً إلى أن "خطر تدفق الإرهاب في الشرق الأوسط إلى فضاء رابطة الدول المستقلة عبر أراضي أفغانستان ، حيث يتمكن الدواعش ، في ظل ظروف غامضة ، الوصول اليها عبر بعض البلدان المجاورة".
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