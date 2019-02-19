رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرضًا للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الكتاب الذي ينظمه اتحاد طلاب كلية التجارة، والذي يمتد إلى ثلاثة أيام .

وقال "عزيز" إن تنفيذ المعرض يأتي تفعيلا لدور الاتحاد الثقافى والتنويرى، لتشجيع الطلاب على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التي من شأنها أن تمد الفرد بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر .

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن أهمية المعارض تكمن في توفير الكتب المتنوعة في شتى المجالات وبأسعار مناسبة ومدعومة بشكل يشجع علي الإقبال علي القراءة .

وقالت ندا حمدان فهمي، أمين اتحاد طلاب كلية التجارة إن المعرض يأتي بمشاركة 3 مكتبات هي الصحافة ودار المعارف وابن الهيثم، مضيفة أن كل مكتبة تشارك بعدد من الكتب والمراجع العلمية متعددة التخصصات.

وأشارت "فهمي" إلى أن المعرض يحتوي علي أكثر من 300 كتاب في المجالات الدينية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية، بالإضافة إلى التخصصات العلمية والطبية، كما يستهدف المعرض طلاب الكليات والدراسات العليا والباحثين بشكل عام .