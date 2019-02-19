محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط وافق على إنشاء 4 شركات للأدوية والمستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بحضور فوزى نصر الدين القائم بأعمال رئيس المنطقة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة. أوضح الهجان أنه جرى الموافقة على إقامة شركة للمستحضرات الطبية علي مساحة 1000 متر مربع وأخرى للخدمات الدوائية علي مساحة 2000 متر مربع وثالثة علي مساحة 1500 متر مربع ورابعة على مساحة 1500 متر مربع مشيرا إلى أن التكلفة المالية لتلك المصانع تبلغ حوالي 2 مليون و 400 ألف دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 4 شركات أدوية بالمنطقة الحرة بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.