مصرع طالبة أسفل عجلات قطار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، دهسا تحت عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارا من مركز شرطة البلينا باصطدام قطار بطفلة بناحية برديس دائرة المركز .

تبين أنه أثناء عبور فرحة ح ج 9 سنوات طالبة بالصف السادس الابتدائي وتقيم بذات الناحية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم بها القطار رقم 833 مميز " أسوان – القاهرة " مما نتج عنه وفاتها في الحال .

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي ، لم ينتج عن ذلك أي تجاوزات بحركة سير القطارات .

وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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