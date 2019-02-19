الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية 22 فلسطينياً بالضفة الغربية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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