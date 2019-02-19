الصين: أمامنا فرصة هامة لتنمية العلاقات الثنائية مع اليابان

كبير المشرعين الصينيين - لي تشان شو

وكالات:

أكدت الصين أهمية تعزيز الثقة المتبادلة مع اليابان بشأن الأمن الاستراتيجي، وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين "لي تشان شو" وهو أيضا رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مساء أمس، مع وفد يتكون من عدة أعضاء من مجلس المستشارين الياباني في العاصمة (بكين).



وقال شو إنه توجد فرص

هامة أمام الدولتين هذا العام من أجل زيادة تحسين وتنمية العلاقات الثنائية، حيث دفعت العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح بعدما التقى الرئيس الصيني "شي جين بينج" مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ثلاث مرات العام الماضي وتوصلا إلى توافق مهم.



وتعهد شو بتعزيز التبادلات والتعاون

مع البرلمان الياباني من أجل تدعيم العلاقات الصينية-اليابانية، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة بشأن الأمن الاستراتيجي وتوسيع التعاون العملي في مجالات مثل الاقتصاد والثقافة والتبادلات بين الشباب.



من جهته، قال "نينويو ساتوشي" رئيس الوفد عضو مجلس المستشارين الياباني إن البرلمان الياباني يود تعزيز الاتصالات والتفاهم المتبادل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والقيام بمزيد من الإسهامات في صداقة الجوار بين البلدين.