فيفي عبده تكشف قصة غريبة عن حياتها الزوجية مع رجلين.. وتُشبه كيم كارداشيان بـ"الماعز"

هاجمت الراقصة المصرية، فيفي عبده، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، وقالت إن شهرتها جاءت من تقليدها لنجمات الزمن الجميل من حيث الشعر الأسود، والجسم الممتلئ، وهو الغريب عن الغرب، في حين أنها بالحقيقة ليس لديها عمل ولا أحد يعرف كيف ظهرت.

وأضافت فيفي عبده في مقابلة تلفزيونية أن ساق كيم كارداشيان مثل "الماعز" وليست جميلة، لكنها ممتلئة بشكل لافت للنظر مثل العربيات، موضحة أنها ارتدت البنطلون الجينز الممزق قبلها منذ زمن طويل في وقت لم يكن أحد يعرفه على الإطلاق.

وأوضحت الراقصة المصرية الشهيرة أن النجمات العرب حاليًا أصبحن يتوجهن لطبيب التجميل الخاص بكيم كاردشيان للخضوع لعمليات تجميل، مشددة على أنها لم تجر أي عمليات تجميل؛ لأنها تخاف للغاية، وجمالها طبيعي دون أي تدخل جراحي.

وأشارت إلى أن أكثر ما تكرهه في الرجل هو "البخل" ولا تقبل أبدًا أن يستغلها رجل ويستنزف أموالها، لذا لا ترتبط بأصحاب "المراكز المرموقة"، مبينة بأنها ليس لديها مانع أن تقف مع زوجها إذا خسر أمواله ولكن بمزاجها دون استغلال.

وكشفت فيفي عبده عن أنها عاقبت أحد أزواجها بسبب جملة قالها لها عن رجل ثان، ولم يكن لها داع، فقامت بالانفصال عنه والزواج من الرجل الثاني، ثم انفصلت عنه وعادت لزوجها بعد عام ونصف العام حتى يتعلم الدرس.

وشددت على أنه لا يوجد رجل يجرؤ على خيانتها أبدًا، موضحة أنها تفضل صداقة الرجال عن السيدات؛ لأنهن مثل الثعابين وبعضهن يتسببن في خراب بيوت صديقاتهن والتدخل في شؤونهن بشكل خاطئ.

وأشارت فيفي عبده إلى أنه على الرغم من تفاعلها القوي والضخم على السوشال ميديا ولكن مواقع التواصل في الحقيقة أبعدت الناس عن بعض وتسببت في دمار البيوت وزيادة نسبة الطلاق.

وأضافت إن عالم السوشال ميديا يسرق الوقت بشكل كبير، وجعل الناس ينظرون ويتطلعون إلى ما في أيدي غيرهم، لافتة إلى أن الغرب صنع مواقع التواصل ولم ينشغل بها وجعلنا نحن نغرق بها ولا نستطيع الخروج منها.