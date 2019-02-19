حدث في مثل هذا اليوم February 19, 2019

أحداث سياسية وعامة 636 - نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس. 1095 - البابا أوربانوس الثاني يدعو «مجلس كليرمون» للإنعقاد وذلك لمناقشة إرسال حملة إلى الأراضي المقدسة. 1493 - كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد. 1816 - تأسيس جامعة وارسو. 1942 - الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية أورانوس، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد. 1946 - أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة. 1954 - بدأ بث «تلفزيون مونتي كارلو»، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقد قام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث. 1990 - علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك. 2009 - الكشف عن خطة عمل عملية القفص الانقلابية في تركيا. مواليد 1503 - بيير لويجي فارنيزي، دوق بارما. 1600 - الملك تشارلز الأول، ملك إنجلترا. 1711 - ميخائيل لومونوسوف، كاتب روسي. 1805 - فرديناند دي لسبس، دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس. 1831 - جيمس جارفيلد، رئيس الولايات المتحدة العشرين. 1882 - عز الدين القسام، عالم مسلم ومجاهد سوري. 1887 - جيمس سومنر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946. 1899 - أبو القاسم الخوئي، مرجع ديني شيعي. 1912 - جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974. 1915 - إيرل سوثرلند، عالم كيمياء حيوية وصيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1971. 1917 - أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند. 1919 - جيلو بونتيكورفو، مخرج سينمائي إيطالي. 1936 - يوان تسي لي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986. وفيات 496 - غاليليوس الأول. 498 - أناستاسيوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية. 923 - أبو بكر الرازي، عالم مسلم. 1492 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي. 1665 - نيكولا بوسان، رسام فرنسي. 1884 - محسن الخضري، شاعر عراقي. 1887 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية. 2004 - جون روبرت فين، صيدلي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982. 2011 - خيرية أحمد، ممثلة مصرية. 2013 - فردريك سانغر، كيميائي بريطاني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

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