مصرع 14 حوثياً في هجوم شمال غرب اليمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لقي 14 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم، وجرح آخرون، إثر محاولة هجوم فاشلة شنتها الميليشيات، الاثنين، في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور صدت هجوماً جديداً شنته الميليشيات على تبة بني شهر ، شمال مديرية كشر، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة.

وطبقاً للمصادر أسفر الهجوم الفاشل عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح عدد آخر منهم، وإعطاب طاقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة لهم.

وأقدمت ميليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية على قطع جميع شبكات الاتصالات والإنترنت عن مديريات كشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة، في مسعى لعزل تلك المديريات عن العالم والتعتيم عن الانتهاكات والجرائم التي تقترفها بحق المدنيين من قصف متعمد لمساكنهم ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية للمناطق التي يطبقون حصاراً خانقاً عليها من أربعة أسابيع.

وشهدت قرى مديرية كشر في حجور موجة نزوج بعد قصف عشوائي للحوثيين على منازل المواطنين.

وقال سكان إن عشرات الأسر فرت نحو الجبال والشعب في مديرية كشر والعبيسة، عقب استهداف الحوثيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي لأكثر من 30 منزلا في الجهة الجنوبية لمديرية كشر من مواقعها في أفلح الشام.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم