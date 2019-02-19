كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، فيما لم تصدر تقارير عن حدوث أضرار.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزيقية الإندونيسية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الزلزال وقع فجر اليوم وكان مركزه على بعد 159 كيلومترا من جنوب شرقى منطقة مالانج، وعلى عمق 10 كيلومترات.. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي".