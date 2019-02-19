كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، فيما لم تصدر تقارير عن حدوث أضرار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزيقية الإندونيسية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الزلزال وقع فجر اليوم وكان مركزه على بعد 159 كيلومترا من جنوب شرقى منطقة مالانج، وعلى عمق 10 كيلومترات.. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية "​تسونامي​".