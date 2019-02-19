البحرين تدين تفجير الأزهر

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم الإرهابي الآثم، مساء أمس الإثنين بالقرب من الجامع الأزهر الشريف في مدينة القاهرة بمصر، وأسفر عن سقوط قتلى من رجال الأمن وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن البحرين مع مصر في حربها ضد الإرهاب ورفضها التام لما يمس أمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا العمل الإرهابي الدنيء الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، بنا.

وأضافت وزارة الخارجية أن "مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والتطرف والارهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته وأسبابه، ما يؤكد ضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه".