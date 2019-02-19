جلجولية: إحراق سيارة مُعلم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إضرام النار بسيارة معلم في قرية جلجولية ما أسفر عن أضرار دون وقوع إصابات فجر اليوم، الثلاثاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم التربوي في جلجولية، فقد أضرمت النار بسيارة مديرة مدرسة وأطلقت عيارات نارية في اعتداءات مختلفة على سيارات عدد من المعلمين.

يذكر أن الشرطة التي استُدعيت إلى المكان فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء .