ماذا قال مدرب برشلونة عن مواجهة ليون؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، جاهزية فريقه لملاقاة نظيره ليون الفرنسي في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا ننتظر هذه المباراة منذ فترة، وأعتقد أن نفس الأمر حدث للخصم، نعلم أنهم لم يخسروا أي مباراة، فهم أقوياء في ملعبهم وستكون مباراة مُعقدة".

وأضاف "برشلونة فريق دفاعي؟ كل شخص له رأي خاص، وأجد هذا السؤال مفاجئاً لي، ربما في مباراة لم نخلق الكثير من الفرص، لكننا فريق هجومي، وليس لدي الكثير لأقوله، سنرى اليوم".

وحول الإقصاء من البطولة في السنوات الأخيرة، أوضح "هذا يعني أن البطولة صعبة ومُعقدة والتحديات أمامنا للتغلب عليها، وقيل أيضًا إننا لا نظهر بشكل جيد خارج أرضنا، وهذا العام حققنا انتصارات في مباريات هامة، ضد توتنهام وإنتر ميلان".

وعن موقف أومتيتي، تابع "لم أتحدث معه، وتواجد في القائمة لأنه حصل على التصريح الطبي، بجانب تعرض فيرمايلين للإصابة، هو لاعب عظيم، وسنرى اليوم هل سيدخل في قائمة المباراة ثم التشكيلة الأساسية".

وأردف "ليون فريق لديه لاعبين ممتازين دون شك، وميندي لاعب رائع، وفقير وديباي مهم جدًا، وما يعجبني هو أسلوبهم، فهم يهاجمون دائمًا وأقوياء، وسوف يحاولون الضغط علينا، وعلينا أن نحاول الانتصار، ونعرف أن هناك مباراة أخرى، لكن سيكون الخطأ التفكير في ذلك".

وواصل "روما؟ حين وصلنا إلى هذه المباراة، قال الجميع إن الخصم ضعيف وهو أمر لم يُساعدنا، وخسرنا مباراة واحدة، ودعونا ألا نتحدث عن الماضي، وعلينا ألا نخسر الكرة أمام ليون، ويجب الضغط حال خسرنا الكرة".

واستطرد "ميندي وعوار لاعبون كبار، وعلينا أن نحترم كل اللاعبين من الفرق التي نواجههم، ولن أنكر أن فقير لاعب حاسم ويسجل الأهداف، وسيكون خسارة لفريقه وسنسعى للاستفادة من غيابه".

وأكد "كوتينيو؟ من الممكن البدء به، سنرى، وحين يتواجد سواريز في الملعب، نعلم أنه سيحصل على الفرص، فهو لعب نصف ساعة في المباراة الأخيرة، وكان بإمكانه تسجيل ثلاثية".

واختتم فالفيردي "دائما تفكر على المدى الطويل، ولديك رغبة في الفوز بكل شيء، وهذا يجعلك تركز على المباراة التالية، ونحن متحمسون في دوري الأبطال، لكننا لسنا المرشح الوحيد".

ويستقبل ملعب بارك أولمبيك ليون لقاء الذهاب، بين برشلونة ومضيفه الفرنسي، اليوم الثلاثاء، قبل أن يشد الأخير الرحال إلى إسبانيا لخوض مباراة الإياب، على ملعب كامب نو، في 13 أذار/مارس المقبل.