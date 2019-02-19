سولسكاير يفصح عن استراتيجية الإطاحة بتشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، سعادته بفوز فريقه على تشيلسي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال سولسكاير، خلال تصريحات نقلتها "بي بي سي": "مواجهة تشيلسي خارج ملعبنا كانت صعبة، كان علينا أن نبذل أقصى ما لدينا.. كما أن وولفرهامبتون فريق قوي".
وأسفرت قرعة ربع النهائي، الليلة، عن مواجهة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.
وأضاف المدرب النرويجي "الأداء كان رائعًا وتكتيكنا ناجحا إلى حد بعيد.. طلبت من لاعبي الوسط أن يضغطوا للأمام، وأن يدخلوا الصندوق.. والدفاع في الشوط الثاني كان رائعًا أيضًا".
وتابع "تشيلسي فريق جيد، لديهم طريقة لعبهم الخاصة، لكن خوان ماتا قام بعمل رائع ضد جورجينيو.. إنها نتيجة رائعة، تعرضنا للانتقادات بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان، لكن الجميع نفذوا المطلوب منهم".
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