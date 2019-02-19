شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ترفض استلام مواطنيها الدواعش والان نبدء بالتفاصيل
وقال كورتس فى تصريح له مساء أمس الإثنين أن حماية شعبنا لها "الأولوية القصوى"خاصة من أولئك الذين ارتكبوا جرائم ارهابية خطيرة.
وكانت فرنسا والدنمارك وبريطانيا قد رفضوا طلب ترامب باستعادة مقاتلى "داعش "الذين تم القبض عليهم فى سوريا من قبل التحالف الدولى من أجل تقديمهم إلى العدالة فى بلادهم حيث تعتبر باريس الجهاديين أنهم أعداء فرنسا وتستثنى حالات فردية للقاصرين.
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