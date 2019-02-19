كشف وزير النقل والمواصلات المصري، أن ميناءين مصريين على البحر الاحمر سيلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا.
وقال الوزير هشام عرفات، إن "محطتي سفاجا متعددة الأغراض ونوبيع ستلعبان دورًا حيويًا فى إعادة إعمار العراق وسوريا، لاسيما وأن الأخيرة تقع على الخط مع المبادرة المصرية الصينية للحزام والطريق، قائلًا: "نشترك بقوة فى المبادرة ولن نكون معبر للسفن فقط".
وأكد عرفات، على ضرورة ملحة لتطوير الموانئ المصرية والتي تستهدفها الدولة المصرية، بما يحقق لها المنافسة بقوه، قائلًا : "إحنا مش في الملعب لوحدنا، تركيا واليونان بهم موانئ تنافسية".
وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري .
كانت هذه تفاصيل خبر النقل المصري: محطتان ستلعبان دورا حيويا بإعادة إعمار العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.