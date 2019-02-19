شركة "نمر" الإماراتية تكشف عن مدرعة "عجبان" بمعرض آيدكس ٢٠١٩

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "نمر" الإماراتية للسيارات عن مدرعة "عجبان 774A" بنسخة جديدة ومحدثة عن النسخة السابقة، حيث صممت المدرعة لتكون متعددة المهام وتأتي بتكنولوجيا وتقنيات حديثة.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دشن المدرعة في اليوم الأول من انطلاق معرض آيدكس ٢٠١٩.

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