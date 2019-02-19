سيناتور أمريكي بارز يتعهد بالتحقيق في "نقاشات حول عزل دونالد ترامب"

اسماء السيد - Reutersالسيناتور ليندسي غراهام قال إنه فوجئ بتلك المزاعم

تعهد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في مزاعم بشأن نقاشات دارت عام 2017 لبحث سبل عزل بالرئيس دونالد ترامب.

وبحسب أندرو مكابي، الذي كان رئيسا بالوكالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن مساعد وزير العدل، رود روزنشتاين، نقاش الإجراءات الدستورية اللازمة للتمهيد لهذه الخطوة بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي.

ونفى روزنشتاين، في السابق، أنه ناقش سبل تفعيل المادة الدستورية التي تتعلق بإجراءات عزل الرئيس إذا اعتبر غير لائق للمنصب.

وقال السيناتور ليندسي غراهام إنه قد يصدر طلبات استدعاء في إطار التحقيق إذا اقتضى الأمر.

ما سبب ظهور هذه المزاعم مرة أخرى؟

لا تعد هذه المزاعم جديدة. لكن الأضواء سلطت عليها مرة أخرى يوم الأحد بسبب ظهور مكابي في برنامج 60 دقيقة على قناة "سي بي أس" الأمريكية.

وفي أجزاء من المقابلة بثت قبل عرضها، ذكر مكابي بالتفصيل أن روزنشتاين ناقش تفعيل التعديل الـ25.

وقال مكابي في المقابلة إن روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأقيل مكابي من منصب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في آذار/مارس 2018، وذلك قبل يومين من تقاعده، وألف كتاباً عن تجربته في منصبه.

كيف كان رد السيناتور ليندسي غراهام؟

أجريت قناة "سي بي أس" مقابلة مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام صباح الأحد، بعد نشر أجزاء من حوار مكابي.

ووعد غراهام بعقد جلسة استماع لمعرفة "مَن يقول الحقيقة".

وقال: "أعتقد أن كل شخص في هذا البلد يريد أن يعرف ما حدث، وسأفعل كل ما استطيع لمعرفة ما قامت به وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص الرئيس ترامب وحملته (الانتخابية)".

ماذا قال روزنشتاين في السابق؟

AFPروزنشتاين قال إن تلك المزاعم غير دقيقة

في سبتمبر/أيلول أن، نفى روزنشتاين تقارير بشأن نقاشه تفعيل المادة الدستورية الخاصة بعزل الرئيس.

وقال ثاني أكبر مسؤول قانوني في الولايات المتحدة إن تلك المزاعم "غير دقيقة وتتضمن معلومات غير صحيحة".

وأضاف "اسمحوا لي أن أكون واضحا حول هذا، واستناداً إلى تعاملي الشخصي مع الرئيس إنه لا يوجد أي أساس لتفعيل التعديل الـ25".