استقالة كبير مستشاري ترودو على خلفية قضية فساد

قدّم كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، جيرالد باتس، استقالته من ​الحكومة​ لكي ينصرف "للدفاع عن نفسه" في مواجهة اتّهامات موجّهة إليه بالتدخّل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورّطة بفضيحة فساد في ​ليبيا​.

وباتس، الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في ​انتخابات​ 2015، أكّد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنّه لم يحاول البتّة الضغط على النيابة العامّة الكندية لتجنيب شركة "إس.إن.سي-لافالين" المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة و​القضاء​ الكندي.