16 ولاية أميركية تطعن بدستورية اعلان ترامب الطوارئ لبناء جدار على الحدود

قدمت 16 ولاية أميركية في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن في دستورية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارىء الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وأشارت قناة "سكاي نيوز" إلى أن الدعوى التي قدمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تتهم ترامب بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.
كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها للأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو. وشددت الدعوى على أن ترامب أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته، على حد تعبيرها.
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