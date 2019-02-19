مستشار النمسا: لن نتسلم المقاتلين الأجانب فى صفوف داعش

أكد مستشار ​النمسا​ ​سباستيان كورتس​ رفض بلاده استقبال المقاتلين الاجانب في صفوف ​تنظيم داعش​ الارهابي والمقبوض عليهم حاليا في ​سوريا​ وذلك ردا على دعوة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للدول الاوروبية بتسلم رعاياها من هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم في اوروبا.

ولفت كورتس في تصريح له إلى أن "حماية شعبنا لها الأولوية القصوى خاصة من أولئك الذين ارتكبوا جرائم ارهابية خطيرة".

وكانت فرنسا والدنمارك وبريطانيا قد رفضوا طلب ترامب باستعادة مقاتلي "داعش "الذين تم القبض عليهم في سوريا من قبل ​التحالف الدولي​ من أجل تقديمهم إلى العدالة في بلادهم حيث تعتبر ​باريس​ الجهاديين أنهم أعداء فرنسا وتستثني ​حالات​ فردية للقاصرين.