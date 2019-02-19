ديلي تلغراف: بريطانيا قد تلجأ إلى قانون عمره 650 عاما ضد الجهاديين العائدين

نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية، مقالا بعنوان "بريطانيا قد تلجأ لقانون يعود 650 عاماً لمنع عودة الجهاديين"، موضحة ان "قانوناً قديما جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة الجهاديين العائدين، بحسب وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد".
ولفتت الصحيفة الى أن "هذه الخطوة تأتي وسط قلق ومخاوف من عدم التمكن من محاسبة الجهاديين وزوجاتهم لدى عودتهم إلى بريطانيا"، مشيرة الى أن "الوزراء يدرسون عدة طرق لمنع عودة شاميما بيغوم، الطالبة البريطانية السابقة التي فرت للانضمام للتنظيم في سوريا وأنجبت طفلها مؤخراً وتريد العودة به ليعيش في بريطانيا".
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