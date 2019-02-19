أبو سليمان: الكهرباء هي ثالث أكبر نسبة انفاق ويجب معالجة الملفات التي تسبقها

لفت وزير العمل كميل أبو سليمان، في حديث اذاعي الى أن "الكهرباء هي ثالث أكبر نسبة انفاق ويجب معالجة الملفات التي تسبقها أيضاً"، مؤكدا "أننا مستعدون للتعاون مع الحكومة لخفض نسبة العجز وللشفافية والسرعة".
وأشار الى أن "العجز يجب أن يكون 8 في المئة من الناتج المحلي لكنه وصل الى 11 في المئة"، مشددا على أن "إقتراحات خفض العجز يجب أن تقدم من قبل وزارة المالية".
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