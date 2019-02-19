عقيص زار مستشفى تل شيحا: على الجميع الوقوف الى جانبه

أشار النائب ​جورج عقيص​ اثر لقائه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وقيامهما بجولة على ​مستشفى تل شيحا​ إلى ان "المطران طمأنني ان الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تؤثر على كل المؤسسات سواء التجارية او التربوية او ​المستشفيات​، لم تُصب مستشفى تل شيحا بأكثر مما أصابت غير مرافق وغير قطاعات وغير مستشفيات، وانه يسعى جاهداً، ونحن معه، الى تحصيل ديون المستشفى من الدوائر الرسمية المعنية، لأن للمستشفى أموال في ذمة الدولة ويجب على الدولة ان تمد مستشفى تل شيحا وسائر المستشفيات الدائنة بالمستحقات".

وأضاف "ما يهمني في ختام هذه الزيارة هو ان انقل هذا الإطمئنان الذي حمّلني اياه صاحب السيادة المطران عصام يوحنا درويش الى جميع اهالي زحلة، المدينة وقضائها، مع تأكيدي الدائم على ان مستشفى تل شيحا له رمزية خاصة عند الزحليين وهو كمقام ​سيدة زحلة والبقاع​ ومقاهي البردوني وفندق قادري وهو من تراث هذه المدينة الذي ليس فقط النائب والمطران معني فيها، انما كل مواطن زحلي معني فيها، وعلينا جميعاً ان نتشارك همّ هذا المستشفى والوقوف الى جانبه والسعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه. وأنا اتمنى على كل شخص لديه اي هاجس او استيضاح ان يتواصل معي، واتفقت مع صاحب السيادة على ابقاء اتصالاتنا مفتوحة بهذا الشأن، ووضعت نفسي في خدمة مستشفى تل شيحا لأنه مرفق يؤدي دوراً هاماً لأبناء المدينة وعلينا المحافظة عليه."