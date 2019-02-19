اليوم- وزير التربية والتعليم يزور بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يزور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التربية والتعليم، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهما في حضور عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، للوقوف علي وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية.

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير التربية والتعليم زيارة مدرسة علم الدين ثانوية بنات بحى المناخ، ومدرسة ابوبكر الصديق الرسمية لغات بحى الزهور.

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