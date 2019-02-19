كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 ألف يمني يستفيدون من مشروع "سقيا ماء" الإماراتي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع "سقيا ماء" بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز في اليمن لتلبية احتياجات عشرين ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين متواصلين.

ويستهدف المشروع مد قرى الدوم والمناخ والذنيب وشرار وعقف بالمياه من خلال ثلاث آليات نقل مخصصة لهذا الغرض والتي تقطع مسافة 60 كيلو متراً ذهاباً و إياباً انطلاقاً من منطقة الأخمور في اتجاه قرى بني يوسف مارة بطرق وعرة و جبلية من أجل الوصول للمستفيدين.

وقال مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي، إن "مشروع (سقيا ماء) يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفذها الهيئة بمحافظة تعز في إطار عام التسامح 2019".

مياه صالحة للشرب

وأوضح أن الهدف من المشروع هو توفير الماء الصالح للشرب والإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه و صعوبة الحصول عليها، مؤكداً حرص الهلال على مواصلة تنفيذ مشروع "سقيا ماء" الذي يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح وندرة المياه النقية في المناطق والقرى المستفيدة.

من جهتهم وعبر المستفيدون من المشروع عن امتنانهم و شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدة وفي ظل معاناتهم بسبب قلة الأمطار والجفاف.