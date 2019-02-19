مفاوضات المشتركة تتواصل واتفاق بين التجمع والحركة الإسلامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيانه لوسائل الإعلام، إنه توصل لاتفاق أولي مع الحركة الإسلامية، مؤكدا أن المفاوضات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة تتقدم بروح إيجابية على أن تتواصل، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، فقد تم، يوم الإثنين، المصادقة على اتفاق أولي مع الحركة الإسلامية الجنوبية، بموجبه سيخوض الحزبان الانتخابات معا في قائمة ثنائية تتشكل على مبدأ الندية، في حال تعذر إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

إلى جانب الاتفاق، انتهى عند منتصف الليل اجتماع تفاوضي بين مركبات القائمة المشتركة. وأفيد أن المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تتقدم بشكل إيجابي وتم طرح عدة اقتراحات حول تركيبتها، على أن تستمر المفاوضات، اليوم الثلاثاء، بعد عرض ومناقشة هذه الاقتراحات في هيئات الحزب.

وشارك في الاجتماع مركبات القائمة المشتركة الأربعة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية، والجبهة الديمقراطية، والحركة العربية للتغيير.

وحصل في اجتماع، مساء الإثنين، تقدم نوعي بين الأحزاب الأربعة، ووصفت جولة المفاوضات بالإيجابية، خلافا للأجواء المتباعدة التي سادت اجتماع، يوم الأحد، في مدينة الناصرة.

وعلى صلة، أكدت مصادر مطلعة، اليوم، أن تمسك أحمد طيبي، الذي انشق عن المشتركة، بمطلب رئاسة القائمة المشتركة يقلل من فرص إعادة تشكيلها.