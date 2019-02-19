قتيلان وجريح في حادث طرق قرب مستوطنة "أرئيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعيهما وأصيب ثالث بجروح متوسطة صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 60 في الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة "أرئيل".

وتلقت طواقم الإسعاف والإنقاذ بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 60، وعلى الفور وصلت الطواقم للمكان، وشرعت طواقم الإنقاذ بتخليص العالقين من داخل مركبة، حيث أقر الطاقم الطبي مصرع شخصين وإصابة ثالث بجروح وصفت بالمتوسطة تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك تم إغلاق الشارع بالاتجاهين أمام حركة السير، لحين معالجة الشرطة الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع جراء تصادم بين حافلة ومركبة خاصة.