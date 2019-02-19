300 طن من المساعدات الروسية نحو فنزويلا

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده ستتسلم من روسيا 300 طن من المساعدات الإنسانية في الـ20 من شباط الجاري.

وقال مادورو في لقاء مع فريق من العلماء، "كل يوم نتلقى الدعم الإنساني والأربعاء المقبل، ستصلنا 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا"، مبينا ان "هذه المساعدات ستصل بشكل شرعي إلى مطار كاراكاس الدولي".

من جانبه، أشار رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا أن بلاده في انتظار مساعدات أمريكية قادمة برا عبر كولومبيا، فيما يحذر مادورو غوايدو من مغبة أي خطوة لعبور الحدود الفنزويلية بطرق لا شرعية من أي كان.



وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر الخطط الأمريكية لتقديم مساعدات إنسانية "إجبارية" لفنزويلا خطوة استفزازية، وأشارت إلى أنه عوضا عن تقديم "مثل هذه المساعدات"، ينبغي على واشنطن رفع العقوبات عن فنزويلا، وفك القيود عن حسابات الشركات الحكومية الفنزويلية وتحرير أموالها.