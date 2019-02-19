16 ولاية أمريكية تطعن أمام القضاء على إعلان ترامب حالة الطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّمت 16 ولاية أمريكية الإثنين، في سان فرانسيسكو، دعوى قضائية للطعن في دستورية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

والدعوى التي قدّمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامّة للدولة.



وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين، الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.



وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.

