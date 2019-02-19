أبدتمالكة مستشفى الفنار للامراض العقلية سمر اللبان عن استيائها من المشاهد التي نشرت حول المستشفى على الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن انزعاجها من الحالة التي وصلت إليها المستشفى.
كما علقت على ما قيل حول اغتصاب والاعتداء وتعذيب الفتيات في المستشفى، نافية ذلك، موضحةً أن "شرطة السكسكية كانت قد أحضرت إحدى الفتيات والتي كانت بالاصل حامل، بالاضافة إلى احضار فتاة أخرى من جمعية "SOS" كان قد تم الاعتداء عليها من قبل طبيبها النفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مالكة مستشفى الفنار للامراض العقلية: مستاءة من الوضع الذي وصلت إليه المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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