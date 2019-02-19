مالكة مستشفى الفنار للامراض العقلية: مستاءة من الوضع الذي وصلت إليه المستشفى

أبدتمالكة مستشفى ​الفنار​ للامراض العقلية سمر اللبان عن استيائها من المشاهد التي نشرت حول المستشفى على الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن انزعاجها من الحالة التي وصلت إليها المستشفى.

كما علقت على ما قيل حول اغتصاب والاعتداء وتعذيب الفتيات في المستشفى، نافية ذلك، موضحةً أن "شرطة السكسكية كانت قد أحضرت إحدى الفتيات والتي كانت بالاصل حامل، بالاضافة إلى احضار فتاة أخرى من جمعية "SOS" كان قد تم الاعتداء عليها من قبل طبيبها النفسي".