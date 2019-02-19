شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع و إصابة 10 من مليشيا الحوثي بانفجار لغم زرعته في محافظة تعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قٌتل وأصيب 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية، اثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق في جبهة منطقة الضباب، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع أن اللغم انفجر أثناء ما كانت المليشيا تحاول زراعة ألغام جديدة، في محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، فيما أصيب 4 آخرون، تم إسعافهم إلى محافظة إب اليمنية.