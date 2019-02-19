شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح شوقى: الجزيرة قناة مشبوهة هدفها بث الشائعات ودعم الجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح شوقى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الجزيرة القطرية قناة مشبوهة تتجاهل التقدم الملحوظ فى ملفات حقوق الإنسان فى الدول العربية، وتتعمد بث الشائعات بشكل مستمر عن الأوضاع داخل الدول العربية، رغم أنها تصمت إزاء ما يحدث داخل قطر من انتهاك واضح لكل حقوق الإنسان.

وأضاف شوقى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق تقدم واضح فى ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، كما أن الحكومة الإماراتية برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم تحظى بثقة مواطنيها فى هذا الملف، وكذلك الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان بعدما قدمت ملفا متميزا عن حالة حقوق الإنسان نال استحسان الجميع خلال اجتماع الجامعة العربية الأخير.

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وأكد شوقى أن قناة الجزيرة اعتادت على تزييف الحقائق وتوجيه الاتهامات الباطلة للجميع، مما يضر بمصلحة الدول العربية ولا يخدمها، وهو أمر أصبح مفضوحا للجميع فى ظل سياسات القناة القطرية التى تنحاز للعناصر الإخوانية والجماعات الإرهابية ضد إرادة الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة واشنطن تايمز سلطت الضوء فى تقرير لها على الدور الذى تلعبه قناة الجزيرة المملوكة لتنظيم الحمدين، وقالت إنه منذ تأسيس القناة عام 1996، لعبت جماعة الإخوان دورا حاسما فى برامجها ووضع السياسة التحريرية لها، وقدمت دعما إيديولوجيا إسلاميا قويا للشبكة القطرية.

وأكدت الصحيفة أن النخب الأمريكية وصناع القرار فى واشنطن كانوا دوما أهدافا ناعمة للنفوذ القطرى والعمليات المعلوماتية التى تقوم بها الدوحة، حتى أن هيلارى كلينتون أشادت بالجزيرة أثناء توليها وزارة الخارجية فى عام 2011.