الأخبار: بري لن يوافق على تمرير مشروع قرض الـ400 مليون دولار المقدم من البنك الدولي

علمت صحيفة "الأخبار" أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لن يوافق على تمرير مشروع قرض الـ400 مليون دولار المقدم من ​البنك الدولي​ تحت عنوان مشروع البنك الدولي لتمويل الوظائف الوطنية. وهو قد أكد أمام زواره أن "المشروع متى وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب فسوف تتمّ مناقشته حرف حرف"، ملمحاً إلى ميله "رفض المشروع من أساسه"، لا سيما بعد الكشف عن أن أمواله "ستصرف على أمور غير مبررة".

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