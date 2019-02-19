أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أن "الوزراء قاموا بتوظيف عدد من الناس خلافا للمادة 21 من القانون"، مشيراً إلى "أننا سندعو لجنة المال للإستماع إلى الوزارات التي قامت بالتوظيف وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني سأطلب الرقم المالي في أول جلسة للجنة"، معتبراً أن "الأهم أنه أصبح هناك عمل مؤسساتي، وهذا يعني أنه إذا أراد المسؤولون الإصلاح فهم قادرون على ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: إذا أراد المسؤولون الإصلاح فهم قادرون على ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.