كنعان: إذا أراد المسؤولون الإصلاح فهم قادرون على ذلك

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "الوزراء قاموا بتوظيف عدد من الناس خلافا للمادة 21 من القانون"، مشيراً إلى "أننا سندعو ​لجنة المال​ للإستماع إلى الوزارات التي قامت بالتوظيف وترفع تقريرها إلى ​مجلس الوزراء​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني سأطلب الرقم المالي في أول جلسة للجنة"، معتبراً أن "الأهم أنه أصبح هناك عمل مؤسساتي، وهذا يعني أنه إذا أراد المسؤولون الإصلاح فهم قادرون على ذلك".