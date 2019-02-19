ترامب يوجه تحذيرا لأفراد الجيش في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أفراد الجيش الفنزويلي الذين يساعدون الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة، من أنهم يخاطرون بأرواحهم ومستقبلهم وحثهم على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للبلاد.

وفي كلمة أمام حشد معظمه من المهاجرين من فنزويلا وكوبا، قال ترامب إن جيش فنزويلا يواصل دعم مادرو. وقال: "لن تجدوا ملاذا آمنا ولا مخرجا سهلا ولا سبيل للهرب. ستخسرون كل شيء".

وأضاف أنه يريد انتقالًا سلميًا للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات لا تزال مفتوحة.