زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

وقع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، ولم تصدر تقارير عن حدوث أضرار، حسبما أفادت السلطات.

ووقع الزلزال الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (1730 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 159 كيلومتراً من جنوب شرقي منطقة مالانج وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزقية الإندونيسية.

ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي".

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