ترامب يحذر قادة الجيش الفنزويلي: قبول "عفو" جوايدو أو "خسارة كل شيء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قادة الجيش الفنزويلي إلى قبول عرض العفو الذي قدّمه زعيم المعارضة خوان جوايدو، وإلا "خسارة كل شيء".

وقال الرئيس الأمريكي أمام مناصريه في ميامي "اليوم لدي رسالة لكل مسؤول يساعد في إبقاء نيكولاس مادورو في منصبه. أنظار العالم بأسره مسلّطة عليكم اليوم، وفي الأيام المقبلة".



وأضاف أنه "لا يمكنكم الاختباء من الخيار الذي يواجهكم، يمكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو السخي الذي قدّمه جوايدو والعيش بسلام مع عائلاتكم ومواطنيكم".



وتابع ترامب "أو يمكنكم اختيار المسار الثاني: مواصلة دعم مادورو.. وإذا اخترتم هذا المسار فلن تجدوا ملاذاً آمناً، لن تجدوا مخرجاً سهلاً، لن يكون هناك سبيل للخروج. ستخسرون كل شيء".



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وكان الاتحاد الأوروبي حذر، في وقت سابق الإثنين، من عواقب التصعيد العسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية من أجل تسوية الأزمة بشكل سلمي.



وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل: "لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم للاتحاد الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، أو أي قبول بذلك".



وكشفت أن الاتحادين الأوروبي والأوروغواي، اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية هذا الأسبوع إلى كاراكاس بهدف تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي وسلمي وخصوصا إجراء انتخابات رئاسية حرة.

