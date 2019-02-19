مقصلة أردوغان.. اعتقال 100 شخص في جهاز الشرطة التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جلال أوزون قايا مدير الأمن العام التركي، الإثنين، اعتقال أكثر من 100 شخص بجهاز الشرطة، خلال حملة أمنية مركزها العاصمة أنقرة.

وبحسب ما ذكرته مواقع إخبارية تركية عديدة، ذكر المسؤول الأمني أن هذه الحملة الأمنية نفذت الأسبوع الماضي ضد جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016.



ووفق المصادر ذاتها، أرجع قايا سبب الاعتقالات في صفوف عناصر الشرطة التركية إلى تولي الموقوفين منصب مساعد قائد شرطة بالرشوة خلال اختبار القبول الذي أقيم في عام 2010، مضيفا أن الأسبوع الأخير شهد التحقيق مع 800 شرطي بالتهمة عينها.



وتتهم السلطات التركية جماعة غولن بالتغلغل في جهاز الشرطة، وتزوير اختبارات القبول لاختيار العناصر التابعة لها وتعيينها في الجهاز لتضمن ولاءها، وهذا ما تنفيه الجماعة.





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ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أيضاً، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهو ما ينفيه بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.



وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.



وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.



وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.

