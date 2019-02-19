شكرا لقرائتكم خبر عن عملاء إيران يهاجمون رئيس أركان الجيش العراقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

شنت الفصائل المسلحة الموالية لإيران، المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي»، هجوما عنيفا على رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، في أعقاب إشادته بالدور الأمريكي في القضاء على «داعش»، ما اعتبرته تجاهلا لدور الحشد في هذا الشأن. واستغرب بيان لهذه الفصائل موقف الغانمي الذي تجاهل دور الحشد الشعبي في القضاء على «داعش»، ورأت أن موقف رئيس الأركان ضربة للحشد والقوى العراقية.

وقال البيان إن تعظيم الدور الأمريكي على حساب القوات العراقية شكل استهتارا بالإنجازات البطولية التي كانت السبب في القضاء على الإرهاب. وأضاف أن رئيس أركان الجيش يعلم أن الحشد الشعبي هو من حسم المعارك ضد «داعش» وليس الولايات المتحدة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع العراقية، أمس (الإثنين)، أن قائد قوات التحالف الدولي في الشرق الأوسط الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل التقى رئيس أركان الجيش العراقي الذي أشاد بدوره بالجهود الكبيرة التي بذلها الجنرال فوتيل وتقديمه كل أنواع الدعم والإسناد في معركة العراق ضد الإرهاب. ونوه بدور القوات الأمريكية في حسم المعركة وطرد العصابات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.