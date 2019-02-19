شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: القوات السعودية اعتقلت 6 من منزل عضو بـ «القاعدة» وضبطت «متفجرات إيرانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، تنفيذ قوات التحالف عمليتين من خلال القوات الخاصة السعودية ومشاركة الوحدات الأمنية اليمنية الشهر الماضي بتاريخ 7 يناير 2019 و7 فبراير الجاري عقب ورود معلومات استخباراتية ورقابة دائمة، مشيرا إلى أنه تم اقتحام أحد المنازل لقائد ميداني لتنظيم القاعدة في حضرموت أسفر عن اعتقال 6 أشخاص من جنسيتين مختلفتين، والعثور على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر والصنع، ومخدرات، وكتب طائفية، وأجهزة اتصالات، وعملة يمنية تعادل 350 مليون ريال يمني.

واتهم المالكي، في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين)، مليشيا الحوثي الانقلابية بمواصلة خرق اتفاقية ستوكهولم خلال شهرين 1421 مرة، لافتا إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

وأعلن أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم اليمنيين.

Advertisements

ولفت المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، في حين تواصل المليشيات إطلاق الصواريخ الباليستية وزرع الألغام البرية والبحرية.

وعرض في المؤتمر الصحفي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من المليشيات الحوثية، وأسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة، كما عرض فيديوهات لاستهداف التحالف مواقع وآليات المليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أمريكية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن. ورصد التحالف عمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، وعرض المالكي فيديو يظهر دقة استهداف هذه المواقع دون التعرض للمدنيين، لافتا إلى أن مليشيات الحوثي فقدت نحو 1113 عنصرا مقاتلا خلال الأسبوعين الماضيين.