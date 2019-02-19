شكرا لقرائتكم شاهد لحظة التفجير الإرهابي خلف الجامع الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد فيديو من كاميرا مراقبة لحظة قيام إرهابي بتفجير نفسه لحظة القبض عليه في منطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر، ما تسبب في مقتل 3 من عناصر الشرطة وجرح آخرين.

وبدا في المقطع الإرهابي، الحسن عبد الله، 37 عاما، وهو يعتلي دراجة هوائية، ولحظة اقتراب اثنين من رجال الشرطة من نفسه، فجر نفسه.

كما رصد فيديو آخر لكاميرات مراقبة لحظة تحرك الانتحاري لتنفيذ عمليته الإرهابية التي وقعت مساء الإثنين.

وتبين من الفيديو أن الانتحاري تسلل بدراجته من باب حديدي خلف الجامع الأزهر ،وكان بحوزته حقيبة بها العبوة الناسفة وأخفى وجهة بكمامة طبية.

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وتحرك الانتحاري بدراجته وخلال تواجده بشارع الكحكيين في الدرب الأحمر لاحقته قوات الأمن التي كانت ترصده وتراقب تحركاته،وعندما حاولت الإمساك به فجر العبوة الناسفة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها للبحث عن مرتكب واقعة القاء عبوة بدائية لاستهداف قوات امنية امام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، اسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الاحمر.

وأضافت أن قوات الامن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت احدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما اسفر عن مصرع الارهابى، وراح ضحية الانفجار 3 من عناصر الشرطة.