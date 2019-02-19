شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان: الانتهاء من قانون "المترولوجيا" لأعمال القياس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للانتهاء من مناقشة مشروع قانون "المترولوجيا" أو ما يسمى بتنظيم أعمال المعايرة والقياس.

ولفت "هاشم"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذا التشريع له أهمية جادة لأنه يضج المعايير القياسية للمنتجات والسلع التى لدينا سوء العالمية منها أو المحلية، موضحا أنه على الرغم من التزامنا بالمعايير الدولية فى القياسات إلا أن ذلك يستدعى ذكره فى قانون.

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى أن القانون يتيح نتائج القياس لكل الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، بما يكفل تسهيل التجارة والتبادل التجارى العالمى من معاملات تجارية وصناعية وغيرها، كما أنه يلتمس مع حياة المواطنين اليومية.

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا، ويأتى ذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية.