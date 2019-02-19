السجن 216 عاما لناشط معارض في نيكاراجوا

محمد اسماعيل - القاهرة - ماناجوا - (د ب أ): حكم قاض ذو صلة وثيقة بالحكومة في نيكاراجوا، بالسجن لمدة 216 عاما على ناشط معارض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين. وأدين ميداردو مايرينا، الذي نظم احتجاجات لفلاحين ضد الرئيس دانييل أورتيجا، باتهامات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة. وصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق مايرينا، حسب صحيفة "لا برينسا"، لكن عمليا يسمح له القانون بقضاء 30 عاما في السجن فقط. وتشهد نيكاراجوا اضرابات منذ أبريل 2018، عندما اندلعت موجة من الاحتجاجات على حكم أورتيجا، ويقدر أن نحو 500 شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت ذلك.

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