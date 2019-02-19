بعد الحظر السعودي.. "الزراعة" تدافع عن سلامة محصول البصل المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصري التي تم حظرها من قِبل المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وأشادت وزارة الزراعة، متمثلةً في معهد متبقيات المبيدات، وهيئة سلامة الغذاء، بالنتائج التي عرضها من قبل تحليلات العينات بعد خلو متبقيات المبيدات منها بنسبة 99,1%، بينما لم تتخط نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات بها دوليًا 0.9%، وتم استبعادها في حينه، ليستمر "لغز" أسباب حظر المحصول من قبل الدولة الأولى للاستيراد المحصول، من حيث استيراد الكميات المنزرعة، ما قد يهدد باتخاذ دول أخرى قرار مماثل، والتي يعود بالسلب على مستقبل الزراعة التصديري.

ويقول الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إدارة الحجر حتى الآن لم تتعرف على الأسباب التي دفعت السعودية لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتًا إلى فحص كافة الشحنات والتأكد من سلامتها.

وأضاف العطار -في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"- أن الجانبين اتفقا على إرسال خطابات حال اكتشاف وجود شحنة مخالفة بدلاً من إصدار قرار يتسبب في حظر محصول، موضحًا أن كل الدول تقوم برفض شحنات غير مطابقة دون اتخاذ إجراء بالحظر إلا بعد التأكد من عدم توقيع عقوبة الشركة وتكرار المخالفة.

وأكد رئيس الحجر الزراعي على العلاقات التاريخية بين دولتي أشقاء، مضيفًا أن الأمر في طريقه للحل عبر لقاء ثاني بين وزيري الزراعة من خلال أجهزة عديدة للرفع الحظر الؤقت على المحصول.

وأشار إلى نجاح مصر في سوق جديد لتصدير المحصول إلى تركيا عقب إرسال عدة مخطابات بين الجانبين، واستلام شحنات تأكد منها "أنقرة" ما يؤكد التزام مصر بالمعايير العالمية والسمعة الطيبة.

وفي الخمس سنوات الأخيرة أصبح محصول البصل من المحاصيل التي يسعى الفلاح لزرعتها والظفر بمكاسب تصديره حيث بلغت المساحة المنزرعة بالبصل 300 ألف فدان، أغلبها في محافظات الوجه القبلي ومصر الوسطى.

وأكد الدكتور جمال عبد ربه المتحدث باسم المجلس التصديري، على الاتصال المكثف بين المجلس ونظيره من الجانب السعودي لتوضيح وجهة النظر المصري، والوقوف على الأسباب التي دفعت الأشقاء من اتخاذ هذا القرار.

وأكد عبد ربه لـ"الخليج 365"، على ضرورة توجه وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت برفقة وفد فني مصري من الأجهزة المعنية بالرقابة على الصادرات الزراعية، إلى المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماع مشترك على نفس المستوى مع الجانب السعودي لبحث كافة مشاكل التصدير ورفع الحظر فورًا.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط يعتمدها الطرفان لمنع تكرار أية مخالفات وضمان الشفافية في إدارة الملف الزراعي.

ويمثل الإنتاج المصري من الانتاج العالمي نحو 7% بقدرة قدرت بحوالي 70% من إنتاج القارة السمراء بحسب تقرير منظمة الأغذية العالمية "الفاو".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، حظر شحنات محصول البصل القادمة من مصر بسب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات في الشحنات، عن الحد المسموح به عالميًا. ​