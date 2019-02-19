وزير النقل: مصر تتقدم للمركز الـ75 عالميًا في تصنيف جودة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الابتعاد عن الموانئ الجافة كانت غلطة كبيرة على مدار السنوات الماضية، على الرغم من أنها ظهير قوي للموانئ البحرية، ولا تسطيع العمل بدونها، لذلك هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات ودمياط.

وكشف عرفات - في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع لجنة النقل - عن تقدم مصر للمركز الـ75 عالميا بدلاً من المركز 117، خاصةً بعد افتتاح الطريق الدائري الإقليمي.

وأشار عرفات، إلى أن النقل البحري هو الثروة الحقيقية في مصر، وهناك هدف لتكرار تجربة نجاح شبكة الطرق والكباري بالموانئ البحرية، متابعًا:"وللأسف عند تولي الوزارة سألت عن خطة تطوير الموانئ البحرية ولكن الإجابة لم تكن كاملة، ومنتهى الخطورة أن يتم ضخ استثمارات كبيرة بدون خطة واضحة للموانئ".

وقال وزير النقل، إنه لم يتم الاستفادة على الإطلاق من موقع مصر الإستراتيجي عالمياً لذلك فالحكومة ستضخ استثمارات بقيمة 72 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن هناك أولوية قصوى لتطوير دور السكك الحديد في التجارة الداخلية، لأنه لو تم الاعتماد على السيارات فقط في نقل البضائع ستضيع هذه الاستثمارات في الهواء، وهي غلطة كان موجودة منذ 40 عامًا "عملنا مدن صناعية ضخمة ونسينا نربطهل بسكك حدي واضطرينا لنقل البضائع من خلال السيارات".

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