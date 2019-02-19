“عمل جديد ل “مستر كرايزي” بعنوان “خايب

اصدرالرابور، عثمان عثيق، و المعروف ب”مستر كرايزي” ،امس الاحد، فيديو كليب بعنوان “خايب”.

وبعد دقائق من اصدار الكليب وجه عثمان رسالة عبر حسابه على الإنستغرام، بأن الهدف من الأغنية ليس التحريض على استعمال العنف او تعاطي المخدرات، بل هي مجرد قصة عاشها في فترة من حياته و اراد مشاركتها مع الجمهوره.

وقد اقترب الكليب من تحقيق نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب ،مما سيجعله داخل قائمة “الطوندونس” المغربي في الساعات القليلة القادمة.