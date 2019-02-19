شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يشيد بقرار تخفيض سعر الفائدة.. ويؤكد: يخفف العبء على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة قرار جيد، حيث يدفع السوق للانتعاش ويبعده عن حالة الركود ويخفف العبء على المستثمرين، مما يزيد فرص الحصول على وظيفة ويوجه صغار المستثمرين للاستثمار فى كل المجالات الاقتصادية.

وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه فى ظل انفتاح مصر على أفريقيا لا بد للمصنع أن يدرس احتياجات أفريقيا وينفذ إلى السوق الأفريقى، خاصة أنه من أهم الأسواق، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة المنتجات فتصبح لها قدرة تنافسية.

وتابع عضو مجلس النواب أنه من المتوقع أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ستشهد تراجعا آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع نسبة التضخم.