توقعات الأبراج ليوم February 19, 2019

برج الحمل
مهنياً: عليك تغيير نمط حياتك المهنية وإخراج أفضل ما لديك، والعمل على إنجاز الخطط المؤجلة منذ مدة طويلة
عاطفياً: أنت على موعد مع لقاء عاطفي تنتظره منذ مدة طويلة، كن مستعداً لتفجير مشاعرك واختيار أرق العبارات والكلمات المعبّرة
صحياً: إذا كنت من الأشخاص المهملين لوضعهم الصحي، أعتقد أن الأوان قد آن للتفكير جيداً في ما أنت عليه ومراجعة الأمور بشكل جدي
برج الثور
مهنياً: القمر المكتمل يزودك قوة شديدة ويجعلك تتنصر في قضية، وتتأقلم مع أوضاع مهنية جديدة تتيح لك قدراً كبيراً من الابتكار
عاطفياً: إذا فكرت كثيراً في الانفصال، فهذا دليل على عدم إحساسك بالسعادة والرضا عن حياتك العاطفية، لذا اتخذ هذا القرار الصعب الذي أجلته منذ مدة
صحياً: حالتك النفسية السيئة تؤثر فيك وتدفعك إلى تناول كميات من الطعام، ما يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته
برج الجوزاء
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غير آمن
عاطفياً: تعيش فترة جديدة مع الشريك بعد حل الخلافات السابقة، وتكون قادراً على التعاطي معه وفق ما يرغب مع أن ذلك يزعجك بعض الشيء
صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، والسبب هو التزامك تعليمات الطبيب وممارسة الرياضة، ما عاد عليك بالفائدة وخسارة الوزن
برج السرطان
مهنياً: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك
عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد العهد والوفاء والإخلاص حتى آخر يوم من حياتكما، هنيئاً لكما
صحياً: تخصيص الوقت اليومي والكافي للرياضة أو لأي نشاط ترفيهي، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية التي أنت بغنى عنها
برج الأسد
مهنياً: الوضع المتوتر يجعلك تشعر بالقلق والخوف من كل شيء محيط بك، ولكن يجب أن تتغلب على كل هذه المشاعر السلبية التي يمكن أن يكون لها أضرار سلبية على العمل
عاطفياً: الأوضاع السيئة تُشعرك بأنك غير قادر على الدخول في علاقة عاطفية اليوم، وبأنك فقدت قدرتك على الحب والعطاء، ولكن كل هذا ينتهي قريباً وتجد الحبيب إلى جوارك
صحياً: تشعر في ظل تقلبات الطقس بالتهاب في الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط في المشروبات الباردة واهتم بنفسك فهي تستحق
برج العذراء
مهنياً: اليوم هو يوم جيد لإثبات نفسك في العمل، والتعامل بشكل أفضل مع التحديات المستقبلية، وتحقيق النجاح في الكثير من الأمور العملية
عاطفياً: تفضل إظهار اهتمامك ومشاعرك للشريك من خلال شراء الهدايا، ولكنه في الحقيقة يحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بالكلام وليس بالهدايا
صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك الغذائية، ووضعها من ضمن أولوياتك وإحتياجاتك اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار الإهتمام بالطعام الصحي
برج الميزان
مهنياً: القمر المكتمل يجبرك على اتخاذ قرارات مربكة، أو يجعلك تجتمع بأفرقاء وتملي عليهم قراراً ما أو توجهاً يولد الحزن في قلبك
عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، وتتعدد المناسبات الاجتماعية التي تصلك ببعض الأشخاص المميزين
صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً ثم يتركونك في وضع صحي غير سليم
برج العقرب
مهنياً: حاول التخلص من الأفكار السود التي تهيمن عليك، قد تفقد تركيزك باستمرار وعدم قدرتك على الإبداع والتفكير
عاطفياً: ابتعادك عن الشريك مدة طويلة سببه واضح، عليك تدارك الأمور قبل تفاقهما والقيام بأشياء غير تقليدية لكسر الملل والروتين وبناء علاقة قوية وممتعة
صحياً: الاعتماد على الفاكهة والخضراوات والأكل الصحي أهم وجبة يومية للحفاظ على الصحة سليمة ومعافاة
برج القوس
مهنياً: القمر المكتمل يشعرك بالإحراج واليأس وخيبة الأمل ويولد صدمة للبعض، وتواجه الأمور ببعض العصبية وهذا ليس في مصلحتك
عاطفياً: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح
صحياً: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك
برج الجدي
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يشير إلى زيارة عذبة أو موعد جيد أوسفر ناجح، وربما تكسب أرباحاً، وتنتقل من نجاح إلى آخر وتترقى إلى مرتبة عليا
عاطفياً: بعض العلاقات الماضية لا تزال تحيرك وتثير أسئلة لم تلق إجابات شافية عنها حتى اليوم
صحياً: عليك التروي ومراعاة الاوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يلقي الضوء على عملية شرائية أو استثمارية، أو على مشكلة مصرفية محتملة
عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة
صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض أوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المفاجئ
برج الحوت
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب وربما تصطدم بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل
عاطفياً: مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء
صحياً: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 19, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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